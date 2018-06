El último deseo de esta profesora para su funeral que conmueve al mundo

Tras una larga lucha contra un cáncer de colon, Tammy Waddell, una maestra de Georgia (Estados Unidos), hizo pública su última voluntad en un emotivo obtiario.

La mujer, que murió el 9 de junio a los 58 años, quiso ayudar siempre a sus alumnos, hasta el último momento. Así que en su funeral, no quería flores, quería que le llevaran mochilas con material escolar para estudiantes desfavorecidos.

El día de su funeral, la iglesia se llenó de mochilas, una emotiva imagen que ha dado la vuelta al mundo.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH