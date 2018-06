ACTUALMENTE NO SON FIABLES

Los curiosos métodos anticonceptivos del Antiguo Egipto

En el Antiguo Egipto, las mujeres que no querían ser madres utilizaban diferentes métodos para evitar el embarazo. Está claro que actualmente no son fiables y que si una mujer no quiere tener hijo, debe ir al ginecólogo para que le recete el mejor método anticonceptivo.