Cinco consejos para llevar tu masturbación a otro nivel

En el sexo hay muchas maneras de tener placer y llegar al orgasmo. Lo puedes hacer tú solo o acompañado, pero los expertos aseguran que la masturbación ayuda a conocerse y por lo tanto, beneficia a las relaciones entre parejas.

Por otra parte, tal y cómo nos presentan en El Sextante, existen diferentes maneras de llegar al clímax. Toma nota y disfruta...

1. Descubre nuevas posturas y utensilios: generalmente, las mujeres se masturban tumbadas boca arriba. Pero para muchas, esta postura es incómoda, ya que tienen que arquear la espada y el cuello para poder llegar a su zona íntima, complicándose la situación en el momento del clímax. Así que, prueba de cambiar de posición cuando estés llegando al orgasmo, que conseguirás que sea más intenso. Asimismo, también puedes intentar hacerlo con la otra mano, si eres diestra, prueba con la izquierda, y al revés; también puedes experimentar hacerlo con una almohada. Y es que lo más importante es que estés cómoda.

2. No te escondas: la masturbación es un acto íntimo pero eso no significa que tengas que esconderte para hacerlo. Prueba de masturbarte mientras tu pareja te mira (pero no te toca).

3. Usa un espejo: descubre, explora y conoce tus partes íntimas. Y es que saber lo que a uno mismo le gusta es muy importante para poder disfrutar en pareja.

4. Juega con el agua: llena una bañera de agua caliente y disfruta de tu imaginación. Los cambios de temperatura y presión son perfectos para estimular tu clítoris.

5. Usa lubricante: hay lubricantes de todo tipo y no solamente se usan para la penetración, también puedes hacerlo durante la masturbación.