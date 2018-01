Un estudio revela que 'oler hombres' reduce el estrés

Journal of Personality and Social Psychology ha publicado un curioso estudio de la Universidad británica de Columbia que revela que el olor de los hombres reduce los niveles de estrés.

Cada vez surgen más estudios que no sabemos si son muy útiles pero desde luego son bastante curiosos. ¿Te sientes estresado? Pues nada mejor que acercarte a un hombre e inspirar su olor corporal. Esta teoría tan loca la aprueba la Universidad británica de Columbia tras un estudio publicado por la Journal of Personality and Social Psychology.

El estudio se llevó a cabo con 100 parejas heterosexuales en las que el hombre se tenía que poner una camiseta limpia y llevarla durante todo el día. Al final de la jornada se les daba a las mujeres una de las camisetas (fueran de su pareja o no) para que la oliesen y se medían los niveles estrés, que sorprendentemente se habían reducido. Además, muchas de ellas detectaban el olor de sus parejas entre las diferentes prendas.

No es ninguna novedad que oler a la pareja nos provoque relajación, son muchas las personas que duermen con alguna prenda de su pareja cuando no está, siendo conscientes o no de que eso les provoca una relajación superior.