El cine que viene: 'Jumanji', 'Wonder Wheel' y más estrenos con Patricia Rey

El viernes se estrenó Star Wars y como Vamos Tarde, aun no la hemos visto. Por eso Patricia Rey se ha ido a la salida del cine para que los que hayan visto 'Los ultimos Jedi' nos cuenten de qué va. Nos os preocupéis, para que no os duela le hemos pedido a la gente que no intente hacer spoiler... ¡y esto es lo que ha salido!