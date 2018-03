Juan Rallo: "Ha nacido en Frank el amor por el fitness, aunque esta mañana se ha mareado"

VAMOS TARDE

Hablamos con Juan Rallo, el entrenador personal de nuestro querido Frank Blanco, que quiere ponerse en forma e inició hace más de un mes días el #RetoFrankBlanco, que durará 14 semanas. Si el día uno de enero te propusiste adelgazar y ponerte guap@ y todavía no has empezado... ¿Por qué no lo empiezas hoy? ¡Toma nota y déjate de dietas absurdas!