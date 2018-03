VAMOS TARDE

Yolanda Marcos, nuestra crítica televisiva por excelencia, nos habla hoy de 'Call me by your name', 'Lady bird', 'El hilo invisible' y 'Los archivos del pentágono',algunas de las películas que más papeletas tienen para ganar la estatuilla en los Óscar 2018. ¿Le habrá gustado? ¡Cuidadín porque es muy exigente!