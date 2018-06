Un niño rompe una estatua de 113.000 euros y mete en un lío a sus padres

"Estábamos en una boda en el Tomahawk Ridge Community Center de la ciudad de Overland (Kansas). Recuerdo estar divirtiéndome, celebrando, y, de repente, oír un: ¿Dónde está tu madre?", explica la progenitora del pequeño. "Mis hijos están muy bien cuidados, pero todos nos distrajimos aquel día de celebración. Y la estatua se rompió", añade.

La estatua, que tiene un valor de 113.000 euros, cedió tras el abrazo del niño y terminó cayéndose al suelo rompiéndose. Los padres, que estaban en una boda, deberán abonar el precio del objeto, según informan medios locales. La aseguradora les obliga a pagar el coste y no saben cómo afrontar el coste.

"Estaba situada en una zona de paso, no en otra estancia. Ni siquiera se encontraba protegida ni amarrada al suelo. Y, sobre todo, nadie espera ir a un sitio en el que los niños están invitados, pueden entrar, y tener que preocuparse también de que una pieza de arte de 113.000 euros caiga sobre su hijo. Él no lo hizo con malicia, la escultura cayó sobre él. No era seguro... Para nada", cuenta la madre, que asegura que la pieza no estaba bien enganchada al suelo.