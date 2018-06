Unos ladrones de muebles se sientan en el sillón que están robando para disimular

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado al exduque de Palma a una pena de cinco años y diez meses de cárcel, cinco meses menos de la que le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca en febrero de 2017. Al no llegar la pena a los 6 años de cárcel si Iñaki Urdangarin recurre al Tribunal Constitucional podría no entrar de momento a prisión. El equipo de Vamos Tarde repasa en solo 60 segundos los titulares más jugosos y destacados de la jornada, esos temas que están en boca de todos y se han convertido en Trending Topic... ¡con chiste de propina! ¿No te ha dado tiempo de ver las noticias? ¡Dale al play y no te pierdas nada!