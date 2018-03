Depedro: "Me siento orgulloso de haber mantenido mi estilo de vida"

Lagarto Amarillo ha pasado por el estudio de We Sound para hablarnos de su disco 'Campeón', pero también de su experiencia con la gira, los showcases con Europa FM, sus planes futuros ¡e incluso ha dado un consejo muy valioso a los grupos y cantantes que empiezan! No te pierdas la entrevista de Tony Loarces a Pablo Mora en el programa que cree en tu música, We Sound.