Mind Sylenth, descubre la clave del éxito de este genial DJ y productor en We Sound

En We Sound nos ha visitado esta semana uno de los influencers más significativos de la música electrónica en nuestro país, Mind Sylenth . ¿Cuáles son las claves de su éxito? ¿Cómo consigue mantener a todos tus seguidores contentos? ¡No te pierdas la entrevista con Tony Loarces !

WE SOUND | INFLUENCER DE LA SEMANA

Mind Sylenth es un talentoso DJ y productor nacido en Barcelona, que con solo 24 años ha conquistado a los amantes de la música electrónica en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son las claves de su éxito? El barcelonés lo tiene claro, "siendo natural y uno mismo", afirma que lo importante es "encontrar el camino que te gusta y a partir de ahí trabajarlo y crecerlo". Pero con más 220.000 seguidores en Instagram y siendo tan popular, ¿cómo gestiona sus cuentas y su imagen en redes sociales? Mind Sylenth sabe que la proximidad con tus seguidores es muy importante, e intenta ser lo más cercano posible y contestar a sus fans.

Pero no solo la música de Mind Sylenth está cuidada al milímetro, también cada publicación, ¿qué hay detrás de cada post? El DJ se define como una persona muy perfeccionista: "Soy bastante maniático a la hora de hacer publicaciones". También le hemos preguntado por los pros y los contras de las redes sociales, lo que más les gusta y menos. Como 'pro', resalta el apoyo de la gente "y ver que tienes cierta repercusión en su vida", y como 'contra', la tarea de elegir las fotos y qué tipo de contenido colgar, y también los haters, que asegura que "a veces no es fácil" aunque admite que "son muy necesarios". ¡Pero esto no es lo único de lo que hemos hablado con él! ¡No te pierdas la entrevista con Mind Sylenth!

Os dejamos con algunos de sus temas, para que disfrutéis de la gran calidad del trabajo de este DJ y productor barcelonés, que amenaza con pegar muy fuerte en los próximos meses: