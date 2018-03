Arcade Fire estrena película para 'Money + Love', protagonizada por Toni Collette

Arcade Fire continua promocionando su último álbum Everything Now por todo lo alto. La banda canadiense ha lanzado un doble videoclip en forma de película titulada 'Money + Love', que narra una historia a través de las canciones Put Your Money on Me y We Don't Deserve Love.

El film ha sido escrito y dirigido por David Wilson y está protagonizado por la propia banda y la actriz Toni Collette (El Sexto Sentido, Pequeña Miss Sunshine), quien se declara fan del grupo: "Arcade Fire es una de mis bandas favoritas. Fue genial cuando me pidieron que participara en el vídeo".

"El concepto de un vídeo doble nos pareció muy interesante, siempre nos han gustado las canciones cuando van juntas, como la Cara A y la Cara B… y además, estas canciones parecían encajar juntas a la perfección. David siempre ha sido uno de nuestros grandes colaboradores desde que hiciéramos Reflektor, y también, en este vídeo por fin pudimos trabajar con Toni, algo que deseábamos desde hacía tiempo", explica Win Butler, vocalista de Arcade Fire.

Por su parte, el directo explica que Butler colaboró constantemente con la elaboración del guión y que este film ha sido una de las mejores experiencias profesionales: "La escala y lo ambicioso de esta pieza es enorme desde principio. Me encanta trabajar con Arcade Fire y reaccionar a la visión e idea que tienen es algo maravilloso. La banda cree en mí, y eso ha hecho que esta sea una de las mejores experiencias de mi carera. Es una colaboración que podría definir como ‘casi perfecta’ en la que Win y yo nos enviábamos emails prácticamente de forma continua durante la creación del guion. La conexión, comunicación y entusiasmo de la banda a lo largo de los varios días de rodaje nos ha unido mucho. Estoy deseando que todo el mundo vea el vídeo".