Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Vampire Weekend... Los (otros) discos más esperados de 2018

Estamos a principios de 2018, tenemos por delante doce meses y eso significa que descubriremos nuevas canciones de grandes bandas.

Es momento de hacer un repaso a los estrenos más esperados de este año, donde parece ser que muchas bandas volverán a sorprendernos con su música.

Arctic Monkeys

En 2014, el cantante de la banda, Alex Turner, anunció su descanso. Pero todo apunta a que en este año, el grupo británico publicará nuevo trabajo. Y, a pesar de lo poco que se sabe, el bajista Nick O' Malley confesó a For The Ride que si en 2018 no sale el álbum, "habrá problemas".

Franz Ferdinand

El próximo 9 de febrero se lanzará su nuevo álbum Always Ascending con Feel The Love Go como carta de presentación. El disco, grabado en RAK Studios (Londres) y Motorbass (París), cuenta con la participación del productor francés Philippe Zdar (Cassius, Phoenix, The Bestie Boys).

Vampire Weekend

"Estamos en el 80%, pero el 20% final siempre es el más difícil", respondía Ezra Koenig a través de Twitter a la pregunta sobre su próximo álbum. Así que habrá que esperar nuevas noticias de Vampire Weekend.

Muse

Antes de acabar 2017, la banda anunció sus primeros conciertos del año: uno el 6 de mayo, en el festival Carolina Rebelion de Charlotte (Estados Unidos) y el otro, el 23 de junio en el Rock in Rio Lisboa. Asimismo, también conocemos que llevan un tiempo trabajando en un nuevo disco con Rich Costey, productor de Absolution (2003) y Black holes and revelations (2006).

My Bloody Valentine

Kevin Shields confirmó que en 2018, My Bloody Valentine publicaría nuevo álbum. Será su cuarto trabajo de estudio y supondrá su regreso después de cinco año, ya que MBV salió en febrero de 2013.