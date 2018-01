Dua Lipa, cara a cara con ella misma en el vídeo de IDGAF

Dua Lipa presenta nuevo videoclip, IDGAF . Tras disfrutar de una particular fiesta de pijamas en New Rules , ahora la artista se encara con sí misma y su cuerpo de baile.

Tras arrasar con New Rules, Dua Lipa aterriza con el videoclip de IDGAF, su nuevo single que tiene todos los ingredientes para convertirse en su próximo éxito.

La cantante presenta un sencillo vídeo, dirigido por Henry Scholfield y el artista Stromae, pero con mucho estilo en todos los aspectos. A través de las imágenes, Dua Lipa se enfrenta a su doble y a su grupo de bailarines, también duplicados.

IDGAF es el octavo single de su debut, con el que empezó conquistando al público con Be the One y seguro que seguirá haciéndolo con los próximos temas.