Izal publicará su nuevo álbum ‘Autoterapia’ el 9 de marzo

Tras la extensa gira Copacabana, con un inolvidable concierto en Madrid, que quedó inmortalizado en VIVO, junto al documental IZAL: Crónica de un parpadeo, que narra la trayectoria del grupo, IZAL se despedía de los escenarios para centrarse en su próximo álbum Autoterapia, que ya tiene fecha de publicación.

Este nuevo trabajo verá la luz el próximo 9 de marzo, justo un mes después de lanzar su primer single El Pozo, el 9 de febrero. Para presentarlo en directo, el grupo ha escogido hacerlo en varios festivales por nuestro país, de los que de momento ya han confirmado su presencia en el Mallorca Live Festival, Bull Music Festival de Granada, el Festival de los Sentidos en La Roda (Albacete), Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga), PortAmérica en Rías Baixas, Crüilla en Barcelona, No Sin Música de Cádiz, Low Festival de Benidorm, Sonorama Ribera en Aranda de Duero (Burgos), el Cooltural Fest de Almería y en el Sum Festival de Gran Canaria.

Pero antes de subirse a los escenarios españoles, IZAL viajará a México para presentar Autoterapia en el Festival Pa'l Norte de Monterrey, donde compartirán cartel con artista de primer nivel como Muse, Queens Of The Stone Age, Band Of Horses o Franz Ferdinand.