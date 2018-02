Jack White, Pharrel con su banda N.E.R.D, Justice o Prophets Of Rage, encabezan el Cruïlla 2018

Cruïlla Barcelona ha lanzado el cartel completo de esta edición donde encontramos grandes sorpresas. Como es habitual, apuestan por la variedad musical siendo uno de los festivales más completos del verano: Jack White, Prophets Of Rage, N.E.R.D. , Kygo , Justice, The Roots y David Bryne encabezan un cartel donde encontramos mucha más buena música a lo largo de su line-up.

Cruïlla Barcelona ha desvelado el cartel al completo de esta edición, que se celebrará del 12 al 14 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona. A los primeros confirmados anunciados el pasado mes de diciembre, entre los que encontramos a David Byrne, Damian "Jr. Gong" Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone y Joana Serrat; se suma una amplia variedad musical de calidad, una de las señas del festival.

Jack White, de The White Stripes; Prophets Of Rage, el supergrupo formado por miembros de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy y Cypress Hill; la banda de Pharrell Williams N.E.R.D.; estrellas de la música electrónica como Justice o Kygo; o el genial hip hop de The Roots; se suman a David Bryne para encabezar el cartel de este año.

En la parte media destacan Damian "jr. Gong" Marley, Ben Howard, los colombianos Bomba Estéreo o Chase & Status. Tampoco faltará una buena dosis de bandas nacionales entre las que encontramos a Izal, Lori Meyers, La Pegatina, Mi Capitán o Belako, entre muchos otros artistas.