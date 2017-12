Los 10 mejores remixes dance y electrónicos del 2017

Así, nos encontramos temas de K-pop (pop coreano) bañados de la más pura electrónica estadounidense de la mano de Steve Aoki, o un Kendrick Lamar completamente diferente con un potente bombo y un contundente ritmo electrónico que poco tiene que ver con la línea de su 'Humble', o el cambio de ritmo de 'Fell It Still' del grupo Portugal. The Man, que adquiere un aire de chill-out que lo aleja de la psicodelia convirtiéndolo en un tema totalmente distinto, por no hablar del remix de Don Diablo del éxito de The Chainsmokersy Coldplay, 'Something Just Like This', un temazo que no podrás dejar de bailar con los brazos en alto, bañado de la electrónica más pegadiza.

👉 Estos son los 10 mejores remixes de 2017 según Billboard. ¿Cuál te gusta más? ¡Vota por tu favorito!