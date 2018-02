Dua Lipa canta en directo IDGAF con Charli XCX, Zara Larsson, MØ y Alma

Que Dua Lipa se ha convertido en la nueva reina millenial del pop es algo casi indiscutible. En apenas dos años, la inglesa albano-kosovar ha conseguido hacerse un hueco en la industria musical, una jungla en la que no hay sitio para todos. Comenzó con 'Be The One', luego llegó el exitazo 'New Rules' y su último single, 'IDGAF', supone su consolidación como artista.

Solo hay que ver el videoclip de IDGAF para darse cuenta que detrás de Dua Lipa hay un equipo visual y artístico enorme, que ha sabido recrear la intensa y luchadora personalidad de la cantante, a la que la pasión por la música le viene de familia. Su padre era músico y desde pequeña supo que quería dedicarse a esto.

Pues bien, por si todavía no estaba claro que Dua Lipa es una artistaza de los pies a la cabeza, la cantante se ha marcado un pedazo de directo en la BBC Radio 1 junto a nada más y nada menos que Charli XCX, Zara Larsson, MØ y Alma. ¡Pedazo de mujeres, solo hay que verlas!