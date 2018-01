Un niño con Síndrome de Down logra hablar gracias a una canción que le canta su hermana

Los médicos explicaron a la familia que Bo Gray Bowman, con Síndrome de Down, no empezaría a hablar hasta los 3 años. Sin embargo, el pequeño, con dos años, ya ha aprendido algunas palabras gracias a su hermana y a la música.

El amor entre hermanos hace milagros, pero también la música. Y así lo ha vivido una familia del estado de Utah, en Estados Unidos.

Amanda Bowman Gray es madre de cinco niños, el más pequeño con Síndrome de Down. Los médicos advirtieron a los padres de Bo Gray Bowman, de dos años, que su ritmo de aprendizaje y, por lo tanto, el habla, sería más lento, pero lo que no habían tenido en cuenta es el poder de la música o la musicoterapia.

Bo tiene una relación muy especial con su hermana Lydia, de 11 años. Pasan horas juntos, cantando y tocando la guitarra, sobre todo una de las canciones preferidas del pequeño, You Are My Sunshine. Asimismo, la motivación y los momentos divertidos con su hermana lo han ayudado a empezar a hablar. Su madre declara que "Cada palabra que ha aprendido ha sido a través de la música y el canto".

En el vídeo podemos ver como el pequeño sigue a su hermana, que toca la guitarra mientras él va diciendo palabras de la canción.