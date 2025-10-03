¡Disfruta de las Fiestas del Pilar con buen rollo, energía positiva y la música de Pablo López! | Europa FM

Zaragoza da el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar 2025. Este sábado 4 de octubre arrancan diez días de celebración con Pablo López como primer protagonista.

El cantante malagueño se encarga del Concierto Europa FM que tendrá lugar el mismo sábado a las 21:30 horas después del pregón, que corre de la cuenta de los exitosos directores de cine Javier Macipe (La estrella azul), Pilar Palomero (Los destellos) y Paula Ortiz (La virgen roja).

Alegría, buen rollo y energía positiva inundarán los próximos días la capital aragonesa, donde no faltarán los momentos dulces como los que viviremos en el Concierto Europa FM, organizado en colaboración de Mr. Brownie con sus deliciosos brownies de diferentes sabores hechos con chocolate belga y como recién salidos del horno. Serán tu aliado para endulzar estos días de fiesta.

Pablo López llega a este concierto tras cerrar su gira Concierto 360 grados el pasado julio en A Coruña y en pleno proceso de creación de su próximo proyecto musical. Su concierto se presenta como una caja de sorpresas en la que puede pasar de todo y qué mejor que disfrutarlo con amigos y una deliciosa dosis de chocolate. ¡Apunta todo sobre la cita y no te pierdas el evento!

⏰ Cuándo: Sábado, 4 de octubre a las 21:30 horas

📍Dónde: Plaza del Pilar (Zaragoza)

🎟️ Acceso libre