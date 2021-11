Recycled J y Johnnie Walker enciende Thundercat Club en Madrid

Keep Walking Together

Recycled J y Johnnie Walker crean una alianza perfecta gracias al proyecto Keep Walking Together, creado por la icónica marca de whisky escocés con la intención de ayudar a impulsar de nuevo la música en directo.

La fecha, el jueves 11 de noviembre; la ubicación, la sala ThunderCat de Madrid. Solo algunos de los fans más leales pudieron acceder al exclusivo show, pudiendo disfrutar de un concierto en el que el propio cantante hablaba con los fans con total cercanía, y donde afirmaba: "No nos conocemos, pero se siente como si estuviésemos en familia". Recyled J ya se había encargado de arrancarse ante una pequeña selección de fans el 21 de octubre en Málaga en el Balneario de los Baños del Carmen, donde interpretó algunos de sus temas más populares, desde Sudores Fríos hasta De ti me olvido.

Tras la actuación de su single Maravilla, Recycled proclamó a los asistentes como la novena maravilla, los cuales no pudieron disfrutar más del show, sin olvidarse de pedir unos minutos extra de actuación con su artista favorito. El cantante madrileño por su parte se mostró muy agradecido tanto con sus seguidores, como con la oportunidad que le había brindado Johnnie Walker, dando las gracias a la iniciativa con la música en directo de la campaña Keep Walking Together numerosas veces.