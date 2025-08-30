Apúntate al showcase exclusivo de Veintiuno en Valencia con Europa FM

Septiembre llega cargado de planes. El final las vacaciones de verano se va a hacer un poco menos cuesta arriba con las citas musicales que nos esperan a la vuelta de la esquina.

Empezamos con Veintiuno. Nuestros amigos de Toledo aterrizan el jueves 18 de septiembre en Valencia con un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FMy al que, por supuesto, estás invitado. ¿Te lo vas a perder?

Apunta los detalles porque muy pronto te contaremos cómo y cuándo conseguir invitaciones para disfrutar del último jueves de verano. Sí, termina ya... ¡Lo bueno es que luego llegará el otoño y vendrán nuevos planes!

Todo sobre el showcase de Veintiuno en Valencia

Día: jueves, 18 de septiembre

Hora: 20:00 horas (apertura de puertas - 19:30 horas)

Recinto: Palau Alameda de Valencia

Veintiuno te espera para darlo todo en una noche inolvidable.