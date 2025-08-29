Bases de participación en el concurso de 'Cuerpos especiales' para el concierto de Leiva en Ciudad de México

'Cuerpos especiales' te lleva al concierto de Leiva en Ciudad de México | Europa FM

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid) en colaboración con SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA, SL., CIF nº B28054045(en adelante, SONY) lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrollará a través de la programación de la emisora EUROPA FM y se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física que resida en el territorio español y que posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio de la promoción.

Aquellos que deseen participar en la presente promoción deberán:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

ii. Aceptar las bases legales de la promoción y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en la promoción. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX y SONY ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2.- Duración.

La presente promoción comenzará el lunes 1 de septiembre y finalizará a las 11.00 horas del día 5 de septiembre de 2025.

3.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

4.- Mecánica.

El concurso constará de las fases detalladas a continuación:

La mecánica del concurso consta de 4 fases:

FASE 1

El lunes 1 de septiembre desde el programa CUERPOS ESPECIALES se lanza un reto a los oyentes: Buscar al mejor reportero o reportera para ser el enviado especial del programa al concierto de Leiva en México. Para ello los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Subir un vídeo con un alegato de máximo 45” explicando por qué es el reportero/a ideal para cubrir la gira de LEIVA en México en el que demuestre, además, sus habilidades como reportero digital usando sus dotes creativas y divertidas. El vídeo siempre tiene que comenzar así: “El mejor programa de radio, necesita al mejor reportero. Y os lo voy a demostrar con el concierto de LEIVA en México.”

El participante debe subirlo como publicación, al menos, en una de las siguientes RRSS: X, Instagram o TikTok.

En la descripción del vídeo tiene que mencionar la cuenta de CUERPOS ESPECIALES y EUROPA FM de esa misma red.

También tiene que añadir el hashtag #REPORTEROSESPECIALES

Deberá seguir la cuenta de CUERPOS ESPECIALES y EUROPA FM.

Recepción de vídeos: hasta el miércoles 3 de septiembre a las 23.59h.

FASE 2

Del martes 2 de septiembre al jueves 4 de septiembre, en el programa, se escucharán los mejores vídeos de los participantes. Se valorará la originalidad de los vídeos.

FASE 3: SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS

El jueves 4 de septiembre, después de escuchar los últimos vídeos seleccionados, los presentadores anuncian los dos finalistas que lucharán el viernes 5 de septiembre por el premio.

La elección de los finalistas la realizará el equipo de CUERPOS ESPECIALES, en base a los siguientes criterios:

Que el vídeo cumpla todos los REQUISITOS.

Originalidad.

Humor.

Claridad.

FASE 4

El viernes 5 de septiembre los dos finalistas entrarán en directo en el programa para conseguir el premio.

Para ello, deberán competir entre ellos respondiendo un breve cuestionario sobre LEIVA y su gira GIGANTE TOUR.

El finalista que más puntos obtenga respondiendo correctamente el cuestionario, se llevará el premio.

OBLIGACIONES DEL GANADOR

El ganador/a del concurso se compromete a realizar una pieza periodística de su viaje y de la asistencia al concierto, destinada exclusivamente al programa “Cuerpos Especiales” de Europa FM. También se compromete a entrar en directo en CUERPOS ESPECIALES para contar la experiencia.

La pieza deberá presentarse en formato vertical, con calidad adecuada de imagen y sonido, y siguiendo las pautas de contenido que serán facilitadas por UNIPREX como guía orientativa.

El ganador/a se compromete a colaborar de buena fe con UNIPREX en la entrega de los materiales solicitados y en el cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases.

Cesión de derechos sobre el contenido

El ganador/a cede a título gratuito, exclusivo y para todo el mundo, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a disposición del contenido generado, por un plazo indefinido.

Dicha cesión se realiza con carácter gratuito, sin derecho a contraprestación económica adicional, y permitirá a UNIPREX y SONY utilizar la pieza en sus canales oficiales (emisora, página web, redes sociales, plataformas digitales o cualesquiera otros soportes), con fines exclusivamente promocionales e informativos vinculados al concurso y a sus actividades.

El ganador/a y su acompañante autorizan expresamente la captación, reproducción y difusión de su nombre, apellidos, imagen y/o voz en los mismos términos antes descritos, sin limitación territorial y temporal, y sin que ello genere derecho a compensación alguna.

Esta autorización se concede exclusivamente para fines informativos, promocionales y publicitarios relacionados con la presente promoción y con las actividades de UNIPREX y SONY.

5.- Premio.

El Premio para la persona ganadora consistirá en viaje para dos personas a CDMX (México) para asistir al concierto que realizará LEIVA en el Auditorio Nacional de México el 16 de enero de 2026 valorado en 3.000 EUROS (3.000 €) aproximadamente.

El Premio será entregado/gestionado por SONY e incluye:

Billetes de avión de España a México desde aeropuerto principal (Madrid o Barcelona) para dos personas.

Acceso para ganador y acompañante de tipo VIP al concierto del 16 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional.

Alojamiento con desayuno en habitación doble para 2 noches, del 15 al 17 de enero de 2026.

No se incluye en el Premio nada que no esté expresamente indicado en estas bases.

El ganador podrá renunciar al premio, no obstante, el mismo es personal e intransferible, no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 euros están sujetos a un ingreso a cuenta/retención.

En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. La retención o ingreso a cuenta a aplicar sobre los premios cuyo valor exceda de 300 euros es de un 19% sobre la base de retención, siendo la base de retención, en el caso de premios consistentes en la entrega de bienes y servicios, su valor o el coste que le haya supuesto a la empresa organizadora, incrementado en un 20%. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de SONY, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que SONY asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que SONY quedará relevado de cualquier responsabilidad.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado y/o el desarrollo del mismo.

Asimismo, para cualquier consulta o reclamación con relación al viaje o la estancia, el ganador deberá dirigirse, respectivamente, bien a la operadora del medio de transporte con la que se canjean los billetes y se realiza el viaje, bien con la Dirección del Hotel donde finalmente se hospede.

6.- Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX y SONY se reservan el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

7.- Comunicación y difusión de los ganadores

Al participar en la presente promoción, los participantes consienten automáticamente la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación de su imagen/voz, así como el nombre y lugar de residencia, y también otros datos facilitados que pudieran resultar necesarios para verificar su identidad y gestionar la participación del usuario en el en el concurso, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para la participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa ni compensación.

8.- Datos personales

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

1. En el caso de los concursantes:

Nombre y apellidos

Número de teléfono

Contenido subido a redes sociales para participar en el concurso

Los datos personales de los concursantes serán tratados única y exclusivamente por UNIPREX y SONY.

2. En el caso del ganador:

Copia del DNI, a los efectos de verificar su identidad y edad

Nombre, apellidos y DNI del acompañante escogido para disfrutar del premio obtenido

Datos personales necesarios para gestionar el desplazamiento y alojamiento del ganador y su acompañante

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como una de las personas ganadoras.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales se conservarán durante la duración del concurso, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados para el caso de las personas ganadoras, por la normativa tributaria.

Destinatarios

Los datos personales de los ganadores (y acompañante designado), serán comunicados a SONY como organizadora junto con UNIPREX del concurso, a los solos efectos de ponerse en contacto con los ganadores a través de correo electrónico o teléfono y comunicarles cómo disfrutar de su premio, así como la gestión que implica su disfrute. El tratamiento de los datos personales se realizará por SONY, de acuerdo a lo establecido en su propia política de privacidad.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción de acuerdo con lo establecido en las presentes bases el usuario acepta las mismas y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del sorteo en el que participa.

UNIPREX y SONY no serán responsables de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de imágenes debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.

Asimismo, tampoco serán responsables de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del sorteo y de su promoción o publicidad.

El usuario da su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y localidad de residencia) en la página web y en Redes Sociales operadas por UNIPREX y SONY, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la entrega del premio.

UNIPREX y SONY declaran que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

UNIPREX y SONY se reservan el derecho, dentro de los límites establecidos legalmente, a modificar o anular en cualquier momento las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso.

UNIPREX y SONY se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

Legislación

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.