Consigue invitaciones y apúntate al showcase exclusivo de Edurne en Granada con Europa FM
Noviembre llega cargado de planes musicales. El viernes 7 Edurne aterriza en Granada con un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM y no queremos que te lo pierdas. Apunta dónde conseguir invitaciones y disfruta de su música en directo.
Edurne se adelanta a Mariah Carey y anuncia su primer álbum navideño
El viernes 7 de noviembre tienes una cita con Edurne. La cantante madrileña aterriza en Granada con un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM.
La intérprete se une a nuestro otoño más musical con esta convocatoria que sirve como antesala del lanzamiento del disco Navidad junto a ti, programado para el 21 de noviembre.
La cantante trae un álbum con "temas inéditos, alguna cover y alguna sorpresa" aunque antes se dará cita con nuestros oyentes en este evento al que podrás acceder con invitación.
📆 Día: viernes, 7 de noviembre
⏰Hora: 22:00 horas
📍Lugar: Sala Granada 10
Consigue invitaciones para el showcase de Edurne en Granada
Si quieres apuntarte al plan, acércate a partir del miércoles 29 de octubre a cualquiera de los siguientes puntos_
- Europa FM Granada - calle Recogidas 37, primera planta
- Sala Granada 10 - Calle Cárcel baja 10
¡No te lo pierdas!