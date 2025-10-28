Consigue invitaciones y apúntate al showcase exclusivo de Edurne en Granada con Europa FM

Consigue invitaciones y apúntate al showcase exclusivo de Edurne en Granada | Europa FM

El viernes 7 de noviembre tienes una cita con Edurne. La cantante madrileña aterriza en Granada con un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM.

La intérprete se une a nuestro otoño más musical con esta convocatoria que sirve como antesala del lanzamiento del disco Navidad junto a ti, programado para el 21 de noviembre.

La cantante trae un álbum con "temas inéditos, alguna cover y alguna sorpresa" aunque antes se dará cita con nuestros oyentes en este evento al que podrás acceder con invitación.

📆 Día: viernes, 7 de noviembre

⏰Hora: 22:00 horas

📍Lugar: Sala Granada 10

Consigue invitaciones para el showcase de Edurne en Granada

Si quieres apuntarte al plan, acércate a partir del miércoles 29 de octubre a cualquiera de los siguientes puntos_

Europa FM Granada - calle Recogidas 37, primera planta

Sala Granada 10 - Calle Cárcel baja 10

¡No te lo pierdas!