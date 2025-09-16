Empieza las Fiestas del Pilar por todo lo alto con el concierto de Pablo López y Europa FM | Europa FM

La s Fiestas del Pilar 2025 arrancan por todo lo alto. El sábado 4 de octubre dan el pistoletazo de salida con el concierto de Pablo López en la Plaza del Pilar de Zaragoza organizado de la mano de Europa FM . Una cita que no querrás perderte y de la que te adelantamos los detalles.

Europa FM vive las Fiestas del Pilar a lo grande y lo hace de la mano de Pablo López.

El sábado 4 de octubre, justo después del pregón que sirve como pistoletazo de salida a diez días de celebración, tendrá lugar el Concierto Europa FM en la Plaza del Pilar de Zaragoza.

El cantante malagueño se suma a nuestra cita en un momento muy especial, cundo se cumplen tres meses del fin de la exclusiva gira 360º: Un piano y una voz, que tuvo lugar el 5 de julio en A Coruña, y mientras sigue inmerso en la preparación de su próximo disco, aún sin fecha.

Será la ocasión perfecta de disfrutar de su música en directo antes de que se meta de lleno en el estudio, así que apunta los detalles de este concierto y no te pierdas detalle de esta cita única. La entrada es libre y gratuita.

Detalles del concierto Europa FM de Pablo López en Zaragoza

⏰ Cuándo: Sábado, 4 de octubre a las 21:30 horas

📍Dónde: Plaza del Pilar (Zaragoza)

🎟️ Acceso libre