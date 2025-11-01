Europa FM te sube al palco en el concierto de Despistaos en el Palacio Vistalegre de Madrid | Europa FM

¡Europa FMte sube al palco en el concierto de Despistaos en el Palacio Vistalegre de Madrid!

El grupo cierra su gira Mi Mejor Momentoel sábado 29 de noviembre con El Concierto de Vuestras Vidas, su show más grande de su carrera en la capital donde no faltarán sus grandes himnos y que cuenta con Europa FM como radio oficial.

Con la canción Muérdeme recién lanzada, nuevo adelanto de su próximo disco, la banda nos hará vibrar en un evento que un grupo privilegiado de oyentes podrá vivir desde un lugar muy especial.

Si ya tienes tu entrada, estate muy atento a Europa FM, y si no la tienes todavía, corre. ¡El lunes 3 de noviembre activamos concurso y el requisito para participar es tener la entrada ya comprada!

Lo avisaron Eva Soriano y Nacho García en la visita de José Krespo a Cuerpos especiales: tener la entrada para el concierto tiene premio y ahora ya sabemos cuál es.

Los ganadores recibirán un pase doble para el palco de Europa FM en el concierto de Despistaos.

Ya sabes, conecta a Europa FM y participa en nuestro concurso. Cinco oyentes y sus respectivos acompañantes podrán subirse al palco y vivir una experiencia única en Vistalegre.