¡Gana un iPhone 8 Plus en 'Me Pones' con Juanma Romero, gracias a 'Save My Day' de DJDURAN!

Después de arrasar con su single Come Come Come, que celebramos en Europa FM por todo lo alto con el mes DJDURAN o Baby Don't You; volvemos a unirnos al productor con más regalos para los oyentes. ¿El motivo? El lanzamiento de su nuevo single Save My Day, un temazo con el que DJDURAN está dispuesto a hacerte bailar este otoño.

Este nuevo tema esta compuesto, producido y arreglado en diferentes lugares del mundo... desde Tokio pasando por México llegando hasta Madrid y por supuesto Barcelona. Entre actuación y actuación y viajes promocionales DJDURAN aprovechaba los descansos para componer y producir la canción con su portátil en halls de hoteles y salas de espera de aeropuertos.

Save My Day es un homenaje al amor y a la amistad, donde DJDURAN quiere dedica de forma muy especial a su padre (al que ha perdido recientemente) y a los miles de seguidores que lo han apoyado en estos últimos meses y le han hecho sentir el calor y cariño. Además, México fue el primer país que apoyó a DJDURAN y éste quiere devolver ese cariño con una acción muy especial, destinando los beneficios de la canción para ayudar a los miles de damnificados por estos terremotos que han afectado al pueblo mexicano.

Y un lanzamiento tan especial no podemos celebrarlo de otra manera que regalando magníficos iPhone 8 Plus de 256 GB en los programas Vamos Tarde y Levántate y Cárdenas:

Frank Blanco ya ha regalado un estupendo iPhone 8 Plus de 256 GB a una oyente de Vamos Tarde. ¡Enhorabuena Saray!

Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de octubre Levántate y Cárdenas regalaba otro, ¡Enhorabuena, Sonia R., de Barcelona!

Y muy atento porque Me Pones con Juanma Romero ¡también regalará un iPhone 8 Plus de 256 GB el fin de semana del 4 y 5 de noviembre!