JUEVES, 16 DE OCTUBRE

Nil Moliner te invita a un showcase exclusivo en Palma con Europa FM

¡Tenemos un plan! El jueves 16 de octubre Nil Moliner aterriza en Palma para invitar a un showcase exclusivo a los oyentes de Europa FM. Apúntate a la cita y disfruta en directo de sus grandes himnos.

Madrid01/10/2025 08:45

La agenda de octubre sigue llenándose de planes musicales. La cita esta vez es en Palma con Nil Moliner.

El cantante catalán aterriza en la sala Es Gremi para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo el jueves 16 de octubre.

Será la ocasión perfecta para escuchar en directo Tu cuerpo en braille, el primer single de su próximo disco, y quién sabe si también algún otro adelanto del álbum.

Sus grandes himnos como Libertad, Soldadito de Hierro o Mi Religión animarán el evento que empezará a las 20:30 horas y para el que muy pronto empezará el reparto de invitaciones. Apunta todos los detalles de la cita musical y conéctate a Europa FM para apuntarte al showcase de Nil Moliner.

  • Día: jueves, 16 de octubre
  • Hora: 20:30 horas | Apertura de puertas a las 20:00 horas
  • Lugar: Sala Es Gremi de Palma

¡Disfruta en directo de la música de Nil Moliner y márcate un jueves de octubre diferente!