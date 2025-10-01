Nil Moliner te invita a un showcase exclusivo en Palma con Europa FM | Europa FM

La agenda de octubre sigue llenándose de planes musicales. La cita esta vez es en Palma con Nil Moliner.

El cantante catalán aterriza en la sala Es Gremi para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo el jueves 16 de octubre.

Será la ocasión perfecta para escuchar en directo Tu cuerpo en braille, el primer single de su próximo disco, y quién sabe si también algún otro adelanto del álbum.

Sus grandes himnos como Libertad, Soldadito de Hierro o Mi Religión animarán el evento que empezará a las 20:30 horas y para el que muy pronto empezará el reparto de invitaciones. Apunta todos los detalles de la cita musical y conéctate a Europa FM para apuntarte al showcase de Nil Moliner.

Día: jueves, 16 de octubre

Hora: 20:30 horas | Apertura de puertas a las 20:00 horas

Lugar: Sala Es Gremi de Palma

¡Disfruta en directo de la música de Nil Moliner y márcate un jueves de octubre diferente!