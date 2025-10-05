Pablo López y su efusividad al piano inauguran las Fiestas del Pilar con Europa FM

"Buenas noches, Zaragoza. Muchos recuerdos bonitos aquí. Recuerdo un concierto allá en 2014 donde me volví loco". Con estas palabras, Pablo López inicia su concierto con Europa FM en las Fiestas del Pilar 2025 ante la euforia y la ovación de miles de asistentes.

El malagueño tiene el placer de inaugurar la programación musical de las fiestas patronales justo después del pregón, y lo hace con la energía y la emoción habituales que caracterizan sus espectáculos en directo. Junto a su habitual compañero, el piano, Pablo López confirma ser uno de los artistas más carismáticos del pop español con Quasi, Dónde, Suplicando, El amor se olvidó de nosotros, Hijos del verbo amar o El patio, donde las miles de voces del público corean el estribillo.

"Hace 11 años vine aquí aún más acojonado que hoy", dice en otro emotivo discurso. "Estamos muchos, entonces eran menos, pero viví cosas de las que uno siente en el alma. Esta ciudad me ha dado un raquetazo más de una vez, pero todo el mundo se levanta más guapo cuando cae, con un poco de barro. Gracias por darme tanto amor siempre. Espero que me queden muchas noches en Zaragoza como esta".

Tras el despliegue musical junto a su banda, Pablo López convierte el escenario en una pequeña sala acústica para interpretar Mama no y Te espero aquí. Luego continúa con los temas como Vi, Ven y El mundo, donde confiesa que "qué bonita es la vida" entre medias de la canción.

Los asistentes no descansan y siguen festejando los éxitos del malagueño que se acumulan uno tras otro: El abrazo más grande de todos los tiempos, El gato, La niña de la linterna, Lo saben mis zapatos, Mira cómo bailan y Tu enemigo, la actuación final que se prolongaría durante siete minutos. Y para terminar, la banda al completo hace una pequeña versión del I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston y se abraza ante la Plaza del Pilar, como diciendo: hasta siempre, hasta pronto.