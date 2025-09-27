Todo sobre el concierto de Europa FM en La Mercè con La La Love You y Marlena: horario y cómo llegar

Hoy, sábado 27 de septiembre, las Fiestas de la Mercé acogen el concierto gratuito de Europa FM en la Avenida María Cristina de Barcelona. El espectáculo musical comienza a las 20:00 con los DJ de Europa FM, y a partir de las 21:00 se sucederán las actuaciones de cuatro grupos: La La Love You, Marlena, Classe B y 31FAM.

A estos grandes artistas se suman Uri Farré, Xavi Alfaro y Roger Freedom, que animarán el escenario Europa FM desde primera hora con los mejores éxitos y que continuarán la fiesta durante toda la noche. ¡Hay que despedir la semana de fiestas a lo grande!

Horario y artistas del concierto de Europa FM

Classe B - 21:00

Navegando por el pop, funk, disco y el electro y a través de una estética de los años ochenta te encuentras a Classe B, una formación del Empordà (vienen de Torroella de Montgrí) que, desde el 2023, cuando debutó con Ranci del 1000, un tema que era puro pop discotequero, combina música disco y urbana en una explosión sonora con raíces festivas.

Este año presentan su disco de debut, Pop Bailongu, en el que han colaborado, entre otros, el artista revelación Dan Peralbo o el grupo leridano Sexenni. Es un trabajo festivo, divertido, cargado de ritmos bailables y referencias al Empordà. Productores como Skotty DK o Hugsound han participado en el disco, que oirás por todas partes este 2025 y que incluye temas como Més pa que formatge o Pop Bailongu, además de éxitos que se han hecho populares en la radio como Orgullosa o la balada Orenetes.

31FAM - 22:15

En el primer disco conceptual de la famosa banda de Sabadell nos imaginamos que los miembros de 31CAM son los responsables de su propia emisora de radio, R31. Cada integrante del proyecto asume un papel diferente y crea una narrativa original y divertida. La presentadora de este mundo ficticio es la creadora de contenidos audiovisuales, influencer, colaboradora y presentadora Juliana Canet.

Mediante una serie de cápsulas de vídeo, descubrimos el funcionamiento de la radio y la implicación de cada miembro en su día a día. Musicalmente, R31 representa un espacio de libertad creativa en el que 31 FAM puede hacer sonar todo lo que quiera, sin ninguna restricción. Una mezcla de géneros como el pop, el trap, la rumba catalana, el reguetón y los sonidos urbanos, que son la banda sonora de un día completo de emisión, desde la mañana hasta la noche.

Marlena - 23:45

El segundo álbum de estudio de las madrileñas Ana Legazpi y Carolina Moyano apuesta por el crecimiento personal a partir de la experiencia. ¿Te sabes las etapas de una ruptura? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación son las cinco etapas y, también, las cinco partes del disco que han editado en el 2024, Entre cuatro paredes y una verdad.

Marlena siguen sumando éxitos a su repertorio, con nuevos sencillos como Échame la culpa, Se sube la falda y, especialmente, Pies sin plomo, todo un himno que no se cansan de cantar aquellos y aquellas que se atreven a vivir el amor de la forma más intensa.

La La Love You - 01:15

La La Love You ya nos ha dado himnos como El fin del mundoy El principio de algo gracias a los que han hecho fortuna en listas y festivales y que los autores de estas músicas sean, hoy por hoy, la banda independiente con más oyentes mensuales del país.

Con sus estribillos punk-pop han conquistado a la generación Z y han agotado entradas en sus conciertos en España, pero también en sus giras por México, Japón, Chile y Colombia. Blockbuster, el último álbum que han editado, está repleto de temas imprescindibles como Big Bang o Quiero quedarme para siempre.

Cómo llegar

El concierto de Europa FM en las Fiestas de la Mercè tiene lugar en la Avenida María Cristina, ubicada frente a la Plaza de España en el distrito de Sants-Montjuïc. Un lugar perfecto para que la ciudad de Barcelona en pleno se una a la celebración.

La parada más cercana es Pl. Espanya, que da servicio para las líneas L1 y L3 de metro y, en tren, para L8, R5, R6, R50, R60, S3, S3, S8 y S9.