Todo sobre el concierto de Pablo López en las Fiestas del Pilar: dónde es y a qué hora empieza

Zaragoza da el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar 2025. Este sábado 4 de octubre arrancan diez días de celebración con Pablo López como primer protagonista.

El cantante malagueño se encarga del Concierto Europa FM que se celebra hoy a las 21:30 después del pregón, que corre a cargo de los exitosos directores de cine Javier Macipe (La estrella azul), Pilar Palomero (Las niñas) y Paula Ortiz (La virgen roja).

Pablo López llega a este concierto tras cerrar su gira Concierto 360 grados el pasado julio en A Coruña y en pleno proceso de creación de su próximo proyecto musical. Su espectáculo en las Fiestas del Pilar será el primero tras su mediática boda con Laura Rubio. ¿Qué sorpresas tendrá preparadas?

Dónde es y a qué hora empieza

¡Te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte esta cita musical!

Cuándo: Sábado, 4 de octubre a las 21:30

Dónde: Plaza del Pilar (Zaragoza)

Acceso libre