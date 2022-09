Vuelve Estaciones Sonoras con Lori Meyers, Morgan y Ángel Stanich

Llegó el otoño y con él, la última fase del evento Estaciones Sonoras. El festival de Cascante, cita de referencia de la ribera navarra, se celebra este fin de semana —del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre— y llega con un cartel cargado de buena música, planes gastronómicos y otras actividades paralelas.

Lori Meyers, Morgan, Ángel Stanich y Ladilla Rusa encabezan el cartel de esta cuarta fase de la edición edición de 2022, en la que hay programados un total de 10 conciertos.

Los conciertos del festival Estaciones Sonoras

Viernes, 30 de septiembre

El festival da su pistoletazo de salida el viernes 30 de septiembre con Morgan, que llega a la localidad navarra con su gira The River Tour. La banda presentará su último álbum de estudio, The River and the Stone, mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA.

El antiguo patio del colegio de Cascante vibrará además con las actuaciones de la banda Corizonas, nacida de la fusión Arizona Baby y Los Coronas y que viene con el álbum, Corizonas III. El viernes también actúa Ángel Stanich, que trae su álbum Polvo de Battiato, y Delaporte con su último EP, Abril, masterizado por Santiago Quizh.el DJ Rafa Ariño

Sábado, 1 de octubre

La música sigue sonando el sábado 1 de octubre con conciertos gratuitos a mediodía en la Plaza de los Fueros y una Paella Solidaria Musical amenizada por el DJ Rafa Ariño. El acto está organizado junto a la asociación Besarkada Abrazo, encargada de impulsar el proyecto solidario 3x3000 que pretende concienciar sobre la necesidad de visibilizar la educación emocional y la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.

La sobremesa del sábado correrá a cargo de bandas como Tu Otra Bonita, que presenta su último trabajo Crema, Juanito Makande y Paco Salazar, y Camellos, que acaba de lanzar el disco Manual de estilo desde el mismo escenario.

Ya por la tarde el escenario del Antiguo Colegio de Cascante recibe a Lori Meyers, que presenta Espacios infinitos, su último y esperado álbum. El disco del trío andaluz llega cuatro años después de En la espiral, su anterior envite en estudio.

El sábado también están programados los directos de Ladilla Rusa, así como de actuaciones de Amatria, del artista multidisciplinar Joni Antequera, y la sesión de la productora y DJ valenciana Innmir.

Los otros planes de Estaciones Sonoras

La fase otoño del festival Estaciones Sonoras cuenta con estas actuaciones en lugares emblemáticos de la pequeña localidad de Cascante (Navarra), como el patio del Antiguo Colegio o la Plaza de los Fueros, y también actividades gastronómicas, eventos culturales y talleres familiares.

Uno de esos eventos es el sábado desde el jardín (Casa Rosa) con el periodista Fernando Navarro, que presenta su novela Todo lo que importa sucede en las canciones, relato de una crisis personal. Él la describe como "una novela de aterrizaje en la madurez y de asunción del fracaso, a la vez que un canto inteligente y apasionado a favor del rock’n’roll. Bob Dylan, Patti Smith, Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Elvis Presley, Neil Young, Tom Petty… No hay mejor coro para acompañar a este protagonista sin nombre y herido por la música en su deriva personal”.

Estaciones Sonoras cuenta también con talleres infantiles gratuitos en colaboración con la Fundación Fabre, asociación sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos de cooperación y educación emocional en numerosos países. Todos los detalles de esta actividad y muchos más los puedes encontrar en la web del festival.