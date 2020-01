‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’, así es el videojuego de ‘Oliver y Benji’ que se lanzará este 2020

PRÓXIMO ESTRENO

Bandai Namco ha anunciado que este 2020 lanzará el videojuego 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions', basado en 'Oliver y Benji'. No se ha confirmado la fecha exacta en la que el juego estará disponible, pero ya se ha lanzado el tráiler que ha provocado nostalgia entre los fans de la serie de manga.