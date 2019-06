Madrid será por primera vez el foco donde tendrá lugar los cuartos de final y las semifinales del Mundial de League of Legends . Los días 26 y 27 de octubre se disputarán los cuartos de final, y los días 2 y 3 de noviembre la semifinal. El Palacio de Vistalegre será el epicentro donde ocho de los mejores equipos se enfrentarán para conseguir un puesto en la final de Worlds 2019.

MUNDIAL DE LEAGUE OF LEGENDS

Los cuartos de final y semifinales del Mundial de League of Legends se disputarán en Madrid / League of Legends

Madrid toma el relevo a ciudades como Shanghai, Nueva York o Gwangu para acoger los cuartos de final y las semifinales del Mundial de League of Legends. El Palacio de Vistalegre será el estadio donde tendrá lugar la competición. Los ocho mejores equipos del mundo del videojuego League of Legends se enfrentarán los días 26 y 27 de octubre en los cuartos de final, y los días 2 y 3 de noviembre en la semifinal. El Mundial comenzará en Berlín y acabará en París, la capital francesa acogerá a los mejores equipos europeos, norteamericanos y asiáticos para conocer al mejor equipo del mundo de League of Legends.

El videojuego del género multijugador de arena de batalla, que reúne a más de 100 millones de jugadores al mes, convoca su Mundial y acoge a Madrid como foco para unas de las fases más decisivas. Por primera vez la capital española reunirá a los mejores equipos del exitoso videojuego de Riot Games en su máxima competición intercontinental, World 2019.

El Play-In de la Worlds 2019 comenzará el 2 de octubre desde el estudio de LEC en Berlín, y continuará con la Fase de Grupos desde el Verti Hall de Berlín del 12 al 20 de octubre. El 26 y 27 de octubre tendrán lugar los cuartos de final y el 2 y 3 de noviembre la semifinal desde el Palacio de Vistalegre de Madrid. Finalmente, el torneo jugará su final en el AccorHotels Arena, en pleno corazón de la capital francesa, en París el 10 de noviembre. Por primera vez, Madrid será recordada en la historia de los deportes electrónicos como sede del torneo más importante de los eSports.