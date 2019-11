G2 deja a Faker sin final en los Worlds 2019 de League of Legends con un Vistalegre abarrotado

Faker contra Caps en un duelo aparentemente desequilibrado a favor de los surcoreanos. SKT, con 3 de los últimos 6 campeonatos mundiales de LOL ganados y habiendo jugado 4 de las últimas 6 semifinales, partía como favorito frente a G2. Pero el equipo fundado por Ocelote jugaba más que en casa. La última esperanza europea para estos Worlds 2019 encarrila su camino hacia la ‘Copa del Invocador’.

Antes de arrancar el cuarto mapa, y con un 2-1, en el marcador, Vistalegre se volcó con G2 y el coreo unísono de ‘Let’s go G2’ llevó en volandas a Rasmus Winther 'Caps' –Mid Laner- y Martin Hansen 'Wunder' –Top Laner–, Marcin Jankowski 'Jankos' –Jungler- y a Luka Perković ‘Perkz’ –Bot Laner-.

En roster coreano de SKT, los habitules de SANGHYEOK LEEF ‘Faker’-Mid Laner-, Khan ‘Dongha Kim’ –Top Laner-, Taemin Kim ‘Clid’ –Jungle- y Jinsung Park ‘Teddy’-ADC-, no pudieron hacer frente al equipo europeo.

Aquí puedes volver a ver el último mapa:

CIFRAS DE RÉCORD, 4 MILLONES DE ESPECTADORES ACUMULADOS SEGÚN ESPORTS CHART

Según publican en Esports Charts, esta segunda semifinal del Mundial de League of Legends ha congregado a casi cuatro millones de espectadores sin totalizar a la audiencia china.

3 985 787 peak viewers on final game @T1LoL vs @G2esports, #Worlds2019. Stats excluding Chinese platforms and TV. This is a new record for esports events. #LoL @lolesports @riotgames

More stats soon on site:https://t.co/byd1pHvDYH pic.twitter.com/WevwVqzBvZ