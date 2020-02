Billie Eilish y su hermano Finneas no son los únicos miembros de la familia con un gran talento. Maclaine Diemer, un famoso compositor multimedia, ha revelado que la madre de Billie Eilish ha participado en las populares series de videojuegos Mass Effect y Saints Row poniendo voz a varios personajes.

"Me gusta mucho Billie Eilish y no tengo miedo de admitirlo. ¿Pero admitiré que podría gustarme * más * ahora que descubrí que su madre era la voz de Samara la justiciera en Mass Effect 2 y 3? Tal vez...", escribía creando una gran revolución en redes sociales.

Además de ser la madre de Billie Eilish y Finneas O'Connell, Maggie May Baird es una actriz, dobladora, cantante, compositora y guionista estadounidense. Ha actuado en series como 'Friends', 'Bones' o 'Six Feet Under'. También escribió, co-produjo y creó la banda sonora de la película 'Life Inside Out' en 2013.

En cuanto a los videojuegos, Baird puso voz al personaje de Samara en Mass Effect 2 y 3, así como a Stilwatter's Resident en Saints Row y varios personajes en Saints Row 2.