E3, el evento que dejó un terremoto de alegría

En esta magnífica reunión de electrónica con elementos lúdicos, sorprender es imprescindible. Sus primeras épocas fueron diferentes a lo que hoy conocemos. El E3 hasta el año 2009 se celebraba en mayo, ahora se comenzó a hacer en junio. Durante ese año las expectativas de convocatoria superaron las esperadas, alcanzaron a 41.000 personas, se abrió a todo público.

La ciudad de Los Ángeles ha vibrado al ritmo de increíbles anuncios. En la salvaje competencia por destacarse, las empresas no escatimaron sus capacidades. Es así que entre los principales se pueden mencionar los siguientes.

•Bethesda: con bombos y platillos DOOM Eternal promete dar acción excelente a los jugadores. A través de renovadas armas y un multijugador ágil. Fallout 76, procura ser un éxito con una expansión en la que la inteligencia artificial predominará.

•Square Enix: Sin dudas la mayor parte del clamor la trajo esta compañía. Con el remake de Final Fantasy VII y juego de The Avengers. Estos esperados videojuegos brindarán una excelente tecnología gráfica acompañada de sacudones de adrenalina.

•Nintendo: Admiradores de la empresa aplauden los nuevos personajes de Super Smash Bros Ultimate. También el anuncio de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Otros de sus juegos llegarán a Switch.

Por suerte, esos no fueron los únicos que captaron la atención durante lanzamientos de este E3 2019. Hay tanta diversión de alta calidad como público para disfrutarla. Del lado de las

Consolas Microsoft no se guardó nada. Hablaron sobre Project Scarlett, Xbox Game Pass for PC y sobre su Project xCloud. Todo apunta a que las próximos meses cada jugador quiera deleitarse con nuevas herramientas para sus partidas.

Netflix a las consolas

Las adaptaciones de videojuegos a películas y viceversa son siempre un éxito. The Division, está siendo adaptada al cine y no es la única. Netflix pretende instalarse en el campo del entretenimiento y dejar huellas. Así que con intenciones manifestadas de convertir a sus series en juegos, los anuncios se aguardan con ansiedad. En la cuenta oficial de Twitter la compañía abrió paso a especulaciones de toda clase. Por consiguiente, la exasperación creció con cada hashtag. Lo único que se rumorea es que hablarán de un juego de “Stranger Things”. Desde el 2017 las campanas sonaban en este rumbo pero ahora parece que van bastante en serio. Además, aclararon que no será su único lanzamiento, otros están en marcha.

E3, el evento que dejó un terremoto de alegría / e3expo.com

En resumen, se puede decir que el E3 2019 no sólo no ha decepcionado sino que generó más adeptos. Frenéticos hasta los más avezados, anhelan pasar largas horas ante estos impresionantes videojuegos. Hay tantos sabores como para un banquete de largas partidas y en equipos. Así que estrenar una consola, rememorar personajes gracias a un remake o deleitarse con nuevos está muy, pero muy cerca. Esta exposición produjo latidos tan fuertes que los temblores sacudieron al planeta. Cabe destacar, que seguiremos hablando de cada detalle que nos han revelado durante la imponente velada, hay mucho por desmenuzar.