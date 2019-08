Con el interés por mejorar cualquier aspecto del juego en construcción, la versión alfa de previa de Plants vs. Zombies 3 está disponible.

Escuchar a los jugadores es el motivo de tales pruebas en este momento de la construcción, analizar fallos o posibles complementos. Los desarrolladores están probando nuevos elementos de diversión, para quienes ya conocen el juego o nuevas generaciones de seguidores. Es así que se realizarán muchos cambios durante este periodo y los progresos en el juego pueden borrarse. Para modificar aspectos, el equipo ejecutará reinicios de las partidas y probará cada detalle.

Esta fase de pruebas es gratuita y ya está disponible en Google Play Store. Pero para poder disfrutarla existen unos requisitos en cuanto a dispositivos móviles que dejan fuera a muchos. Así que, quienes tengan sistema operativo iOS no podrán acceder. Para Android se necesitan modelos como el Galaxy S7 o superior, lo que excluye a muchos usuarios de corta edad. Por suerte no todas son pálidas, no habrán microtransacciones y los contenidos del Plants vs. Zombies 2 seguirán disponibles.

Plants vs. Zombies 3 / Cortesía de PopCap Games

Todavía no hay una fecha fija del lanzamiento mundial, lo que se sabe es que ocurrirá durante este año. Para degustar el juego hay que registrarse, debido a que el número de descargas es limitado, puede requerir intentos constantes. Una vez que el jugador acceda, verá con claridad las modificaciones producidas este nuevo enfrentamiento con flora dispuesta a combatir zombies como nunca.