"Quiero ser gamer" ¡Apunta los mejores tips!

PRIMERO

Para empezar, debes buscar un videojuego que realmente te guste. Hay mil tipos de juegos que elegir: de lucha, baile, terror… encuentra la categoría con la que te resulte más fácil trabajar y que no te suponga una molestia el tener que practicar. Plantéate el hecho de que vas a dedicarle muchas horas y, que cuanto más te complazca, mejor.

SEGUNDO

Seguidamente, debes tener los recursos necesarios para poder desarrollarte en el mundo de los videojuegos, es decir; disponer de ordenador (en el caso de que desees dedicarte a los egames), o de videoconsola (si te gustan los juegos más tradicionales).

TERCERO

Como te decíamos al principio, ser gamer no se reduce solamente a jugar, también debes conocer la jerga del sector y tienes la obligación de conocer al máximo la cultura que compone al mundo de los videojuegos (normas, costumbres, instrucciones…).

CUARTO

Además, te recomendamos que te nutras de los consejos y lecciones que puedan ofrecerte otros jugadores puesto que siempre podrán enseñarte algo nuevo que te ayude a mejorar. Aunque juegues individualmente, te resultará muy beneficioso tener amigos dentro de la comunidad gamer, ya no solo para aprender de ellos, sino porque acabarás adoptando un modo de vida que te permita crecer en el sector.

Los foros de internet y los canales gamer de Youtube pueden ser grandes fuentes de información e instrucción para mejorar tus habilidades en el juego. Por ejemplo, si eres fan del Fornite, puedes ver en nuestro canal de Youtube la recopilación de los mejores momentos de Scooby, o incluso vídeos de los torneos en los que participa el equipo de Wild Gaming.

QUINTO

También es imprescindible que diversifiques los juegos a los que te vas a dedicar. Si únicamente destacas en un videojuego, te resultará más complejo que la gente te conozca o que seas un gamer de referencia. Eso sí, no olvides que la temática debe resultarte lo más agradable posible para que no te suponga ningún inconveniente ensayar.

SEXTO

Y ahora sí, ya llega la parte práctica. Si realmente quieres trabajar siendo gamer, es imprescindible que le dediques tantas horas como te sea posible. Prepárate física y mentalmente para afrontar el hecho de estar jugando hasta tarde, incluso si no te apetece, por el hecho de querer mejorar siempre. Establece metas cada vez más costosas de conseguir: un día debes llegar a una cierta puntuación, otro tienes que ganar a otro jugador,… a la larga incluso podrías plantearte jugar contra tus ídolos y participar en torneos.

SÉPTIMO

Finalmente, te recomendamos que no te obsesiones. Los videojuegos pueden resultar sumamente adictivos y si tu único objetivo es mejorar puede llegar a convertirse en un vicio, lo cual te supondría un problema enorme. Lo mejor es que te tomes descansos cada veinte minutos o treinta por cada hora que juegues para no sufrir dolores de cabeza o daños visuales y que te hidrates bastante. No has de olvidar que al acabar la partida, el videojuego se termina y que la realidad es totalmente distinta a la que aparece en tu pantalla.

¡Ten paciencia, juega mucho y conviértete en todo un gamer!