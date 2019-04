Un youtuber de 14 años gana 200.000 euros al año jugando 18 horas al día a un videojuego

Griffin Spikoski es un joven de 14 años que se pasa prácticamente todo el día jugando al conocido videojuego Fortnite. El muchacho ocupa 18 horas de su día a día a jugar online en modo multi jugador, grabando las partidas y publicándolas en su canal de Youtube 'Sceptic', donde acumula más de 1 millón de suscriptores. Al año, puede embolsarse unos 200.000 dólares gracias a las visualizaciones.

Su éxito en este mundo comenzó cuando consiguió derrotar a uno de los jugadores de Fortnite más conocidos. El vídeo de la derrota consiguió más de 7,5 millones de visitas y poco después comenzó a ganar dinero gracias a su habilidad con las máquinas. Sin duda, los 'e-sports' se han convertido en un negocio que mueve al año millones de dólares. Además, no solo se consigue ganar dinero gracias a Youtube, también existen torneos oficiales en los que los premios pueden llegar a ser de 25 millones de dólares, según Gamespot.

Sus padres, escépticos al principio del talento de su hijo, ahora comprenden que la pasión de su hijo se ha convertido en un trabajo. "Nunca me di cuenta de los bueno que era Griffin en los videojuegos. Él me lo dijo y después el mundo me lo confirmó", asegura la madre en una entrevista que se ha publicado en Youtube.