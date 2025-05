Ni Austria ni Israel: esta es la canción favorita de Eurovisión 2025

Te interesa Esta es la fecha y hora de la rueda de prensa de Melody para sincerarse sobre Eurovisión

Eurovisión 2025 ha sido una edición muy polémica. La participación de Israel y su posterior resultado gracias al televoto ha movilizado más que nunca a muchos de los países participantes en el certamen para que se revise la presencia del país y el sistema de votaciones. Por otro lado, el 24ª puesto de España con Esa Diva ha puesto el foco en Melody y todo aquello de lo que todavía no se ha pronunciado.

Pero no todo iba a ser negativo: un año más, el Festival de la Canción ha dado a conocer por todo el planeta algunas canciones que parece que no dejarán de sonar, cumpliendo así con el verdadero propósito del certamen europeo.

Este año, 26 participantes se enfrentaron a la final en Basilea, y una de las candidaturas se ha hecho especialmente viral. Cabe recordar que Austria se llevó el micrófono de cristal con Wasted Love de JJ, mientras que Israel quedó en segunda posición con Yuval Raphael y New Day Will Rise.

Sin embargo, fue la candidatura que se llevó el bronce la que ha conseguido volverse un hit mundial: se trata de Espresso Macchiato de Tommy Cash, canción que no ha parado de sonar desde la semana eurovisiva.

La letra pegadiza del tema del representante de Estonia y la hilarante actuación del artista han conseguido, además de un tercer puesto, convertirse en una canción de lo más viral.

El tema en italiano e inglés no para de sonar en redes sociales como Tiktok, pero la gente a día de hoy continúa haciéndose eco de Espresso Macchiato también en X.

Y en lo que respecta a escuchas y visualizaciones, la canción que representó a Estonia en Eurovisión recopila a 21 de mayo 22.674.595 de reproducciones en Spotify.

En Youtube ocurre algo muy parecido con las actuaciones de la final de Eurovisión: después de Wasted Love, que acumula 7.8 millones de reproducciones, Tommy Cash se alza con la actuación más vista con su Espresso Macchiato con 7.14 millones de reproducciones.

Una prueba más de que los resultados no tienen por qué influir en los temas eurovisivos que prevalecen en el tiempo.

Así es la letra de Espresso Macchiato

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato corneo

(Espresso macchiato córneo)

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh

Uh-huh

Uh-huh

Ciao bella, I'm Tomaso

(Hola bella, soy Tomaso)

Addicted to tobacco

(adicto al tabaco)

Mi like mi coffee very importante

(Me gusta mucho mi café, muy importante)

No time to talk e scusi

(No tengo tiempo para hablar)

My days are very busy

(Tengo días muy ocupados)

And I just own this little ristorante

(Y solo soy dueño de este pequeño restaurante)

Life may give you lemons

(La vida puede darte limones)

When dancing with the demons

(cuando bailas con demonios)

No stresso, no stresso

(Sin estrés, sin estrés)

When dancing with the demons

(cuando bailas con los demonios)

No need to be depresso

(No hay necesidad de estar deprimido)

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato

(Espresso macchiato)

Espresso macchiato

(Espresso macchiato)

Mi like to fly privati

(Me gusta volar en privado)

With 24 carati

(con 24 quilates)

Also mi casa very grandioso

(Mi casa también es muy grande)

Mi money numeroso

(Tengo mucho dinero)

I work around the clocko

(Trabajo las 24 horas del día)

That's why I'm sweating like a mafioso

(Por eso sudo como un mafioso)

Life is like spaghetti

(La vida es como los espaguetis)

It's hard until you make it

(es dura hasta que lo logras)

Sin estrés, sin estrés, [Coro]

Mi amor, mi amor

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favor, por favor

Espresso macchiato Espresso macchiato

No stresso, no stresso

(Sin estrés, sin estrés)

It's gonna be espresso

(Será un espresso)

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato

(Espresso macchiato)

Espresso macchiato

(Espresso macchiato)

La-la-la-la

La-la-la-la

La-la-la la-la-la la-la la-la la-la-la-la

La-la-la la-la

La-la-la-la

Espresso macchiato

(Espresso macchiato)

Espresso macchiato

(Espresso macchiato)