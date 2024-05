El boicot a Israel se endurece con los abucheos durante la actuación de Eden Golan en su ensayo en Eurovisión

La guerra de Gaza ha tensionado Eurovisión 2024.

Eden Golan representa a su país con el tema Hurricane, pero su situación en Malmö no es la habitual. Se ha pasado la semana recluida en el hotel junto a la delegación israelí, saliendo solo para los ensayos y presentaciones oficiales. Ni paseos por la ciudad sueca, ni encuentros con los fans.

A esta situación de nerviosismo se une el rechazo de buena parte del público a su candidatura. Este miércoles, la joven de 20 años se subía al escenario del Arena de Malmö para un nuevo ensayo ante su actuación en la Segunda Semifinal, que tendrá lugar este jueves y se emitirá en España en RTVE.

Los pitidos, gritos de ¡Palestina Libre! y abucheos se escucharon con fuerza durante el show, pero no en la emisión que la UER transmite. Según los presentes, la organización de Eurovisión añadió aplausos enlatados en el streaming del ensayo, pensado para las valoraciones del jurado y conocido como Jury Show.

El público eurofan se ha posicionado a favor de la población gazatí ante la ofensiva que Israel lleva a cabo en el país hace meses.

Para la prensa de Israel, no hay problemas con la candidatura eurovisiva. "Eden subió al escenario con orgullo durante el ensayo general y realizó una actuación increíble. No la silenciaron y no nos silenciarán a nosotros. Nos vemos mañana", aseguran desde KAN, la cadena pública israelí.

La cantante no ha mostrado preocupación por la tensión en Malmö, donde se espera una gran manifestación pro palestina este mismo jueves al mediodía. "Estoy orgullosa de representar a mi país, especialmente este año. ¡Estoy recibiendo apoyo y amor y estoy decidida a ofrecer mi mejor actuación mañana en la semifinal y nada me disuadirá de lograr ese objetivo!", asegura Golen en un comunicado emitido por The Times of Israel.

En el vídeo que la UER ha facilitado del ensayo no se escuchan los abucheos que sí vivieron los presentes en el recinto.