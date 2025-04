El divertido personaje que dará los puntos por Italia en Eurovisión, según la prensa italiana

Italia puede dar la sorpresa en Eurovisión 2025. En esta ocasión no hablamos de su candidato, el cantautor Lucio Corsi, que compite con la canción Volevo essere un duro, sino de quién podría ser el elegido como portavoz del jurado italiano en la final del 17 de mayo.

Según la prensa local, el conocido personaje infantil Topo Gigio cogerá el testigo del actor Mario Acampa, conocido la película Felices sueños y la serie Blood & Treasure, que hizo esta labor en Eurovisión 2024.

La noticia ha sido muy bien recibida por los eurofans aunque de momento es solo un rumor. Es necesaria la confirmación de la RAI para que sea oficial.

Topo Gigio ya estuvo en San Remo

La elección de Topo Gigio no es descabellada, el ratón más famoso de Italia ya estuvo en el Festival de Sanremo acompañando a Lucio Corsi. Juntos cantaron Nel blu, dipinto di blu, de Domenico Modugno, en la cuarta noche del festival.

El cantautor eligió este compañero de escenario en consonancia con su estilo surrealista e imaginativo. No fue solo un homenaje a este personaje creado a finales de los 50, Topo Gigio es también un símbolo de rebeldía y autonomía.

“Topo Gigio me enseñó a no convertirme en un títere, me enseñó a cortar los hilos de aquellos que quieren hacerte mover a su antojo”, apuntó el cantante en redes sociales. Es un héroe inconformista, un ratón que siempre se ha enfrentado al mundo con dulzura e ironía, sin dejarse jamás abrumar.

Su participación en esta canción tiene también que ver con que Topo Gigio salió por primera vez en televisión en 1959 en el programa Canzonissima con la voz de Domenico Modugno, lo que conectó al personaje con una de las canciones más iónicas de todos los tiempos. 25 años después, Topo Gigio participó en este mismo show junto a Raffaela Carrà confirmando que puede guiar cualquier espectáculo.