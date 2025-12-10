Gonzalo Pinillos pule su actuación para Eurovisión Junior: así ha sido el segundo ensayo

Gonzalo Pinillos durante la promoción de su participación en Eurovisión Junior | Europa Press

Tras el primer ensayo de Gonzalo Pinillos este martes, el representante de España en Eurovisión Junior 2026 ha pisado por segunda vez el escenario de Tiflis, Georgia, antes de la celebración del certamen el 13 de diciembre a las 17:00.

Gonzalo Pinillos está poniendo todo a punto para representar a nuestro país, probando sobre el escenario sus propuestas de decorado, vestuario y coreografías.

Sin embargo, el joven artista ya tiene mucha experiencia sobre el escenario, pues ha actuado en musicales como Los Chicos del Coro, School of Rock, Billy Elliot y Oliver Twist.

Ahora, con su canción Érase una vez... (Once upon a time)está más que listo para debutar en el festival de la canción, teniendo partes en las que incluso cantará en inglés y francés para acercarse más al público internacional.

Preparándose para el certamen

A través de un vídeo compartido por la cuesta de España del festival, hemos podido saber que Gonzalo ya ha ido perdiendo los nervios para actuar sobre el escenario y se encuentra listo para el pase con el jurado que tendrá lugar este viernes 12 de diciembre.

Temática de libros y aventura

Por las imágenes que se han visto hasta el momento, sabemos que habrá sobre escenario una plataforma móvil con forma de estantería circular y un decorado estático formado por libros apilados en escalera en los que podemos leer títulos como Alicia en el país de las maravillas o Las aventuras de Pinocho en diferentes idiomas.

Además, Gonzalo Pinillos llevará una camisa con un mapamundi dibujado en ella, haciendo referencias a esos lugares mágicos y llenos de aventura de las clásicas historias.

Ambas elecciones son una referencia directa a la temática de la canción, al igual que las imágenes proyectadas, relacionadas con los libros, la exploración y la fantasía.

Por otra parte, podremos ver a nuestro representante bailando y tocando el piano, pues esto último era algo que ya había confesado que quería hacer durante las ruedas de prensa.

¿Israel participará?

A pesar de nuestra retirada de Eurovisión 2026, España y otros países como Irlanda y Países Bajos —que tampoco participarán en el festival— estarán presentes en Eurovisión Junior 2025.

Esto se debe a que Israel no estará presente en el evento, tal y como lleva haciendo los últimos 6 años. El motivo de la ausencia podría deberse a que el país ya hace una gran "inversión económica en el festival sénior", tal y como informa ESCplus España.

En total, Israel tan solo ha participado 3 veces en Eurovisión Junior, en 2012, 2016 y 2018.