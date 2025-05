Melody sigue escalando posiciones en las apuestas de Eurovisión

Melody ha puesto rumbo a Eurovisión con una buena noticia. La cantante sevillana se despidió este martes de los eurofans en una multitudinaria fiesta en la que no faltó la música en directo.

La de Dos Hermanas lo dio todo interpretando Esa Diva por última vez antes de empezar los ensayos de Eurovisión, que tiene marcados el jueves 8 y el sábado 10.

Melody hizo bailar a los eurofans mientras las buenas noticias estaban llegando desde las casas de apuestas. La cantante, que llegó a estar en la posición 36 en la web eurovisionworld.com, sigue adelante con su remontada y ahora se sitúa en la mitad de la tabla, concretamente en el puesto 19 de 37.

El ascenso es importante y no solo porque Melody rozó el último puesto, sino por el vuelco que está dando en muy poco tiempo. Este martes 6 de mayo, cuando todavía no había empezado la Fiesta Primavera y no había hecho esta espectacular actuación, Melody dio el salto del puesto 21 al 19 y no es de extrañar que la situación mejore una vez que este vídeo se haga viral entre los eurofans.

Estamos ante el mejor puesto de Melody desde que ganó el Benidorm Fest el sábado 1 de febrero.