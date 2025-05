¿Una ofensa a Italia? Qué dice la letra de 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash, la canción viral de Estonia en Eurovisión

Los resultados de Eurovisión 2025 dejaron a un claro ganador: Austria se llevó la victoria con 436 puntos, mientras Israel quedó segundo con 357 a pesar de su polémica participación. Sin embargo, parece que la canción favorita entre el público no es ninguna de las dos primeras clasificadas: esa es Espresso Macchiato, la canción de Estonia que consiguió el tercer puesto con 356 puntos gracias a Tommy Cash.

Una semana después de la final de Eurovisión, Espresso Macchiato se erige como la composición más escuchada en Spotify entre todas las candidatas del festival. El día 23 de mayo sumó 1.829.573 reproducciones en esta plataforma, superando de sobra a Suecia, Alemania y Austria. Y todo, gracias a un estribillo pegadizo y un baile muy característico que han conquistado a los jóvenes y a las redes sociales.

Qué dice la letra de 'Espresso Macchiato'

Aunque Tommy Cash ha aclarado que no tiene intención de ofender a ninguna cultura, lo cierto es que Italia no parece mirar con buenos ojos la letra de Espresso Macchiato. En ella, el cantante recurre a clichés sobre la sociedad italiana, vinculando al país con la mafia, el tabaco, el café o la pasta.

"Hola bella, soy Tomaso / Adicto al tabaco / Me gusta mucho mi café, muy importante / No tengo tiempo para hablar / Tengo días muy ocupados / Y solo soy dueño de este pequeño restaurante", canta. Y añade: "Me gusta volar en privado / Con 24 quilates / Mi casa también es muy grande / Tengo mucho dinero / Trabajo las 24 horas del día / Por eso sudo como un mafioso".

Críticas desde Italia

Espresso Macchiato no estuvo exenta de polémica, ya que recibió duras críticas desde Italia por alardear de estereotipos sobre la población del país. En este sentido, la asociación italiana de consumidores Codacons pidió la exclusión del tema a la organización de Eurovisión: "Es una letra con estereotipos sobre Italia y los italianos con los típicos clichés sobre el café y los espaguetis, pero sobre todo la mafia y la ostentación del lujo, que deja entrever una sociedad vinculada a la criminalidad organizada", criticó en un comunicado.

"Del mismo modo que, de forma justa, se critican las canciones sexistas u ofensivas hacia las mujeres, nos preguntamos si, basándonos en el mismo criterio, sea oportuno permitir que participe en Eurovisión un tema que ofende a un país y a toda una comunidad y que amenaza con transmitir mensajes equivocados que dañan la reputación de una nación y sus habitantes", añadió Codacons. Sin embargo, Tommy Cash no tuvo problemas para competir en el festival y se alzó con el bronce.

Letra original y en español de 'Espresso Macchiato', la canción de Estonia en Eurovisión 2025

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato corneo

(Espresso macchiato córneo)

-

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato, espresso macchiato

Uh-huh

-

Ciao bella, I'm Tomaso

(Hola bella, soy Tomaso)

Addicted to tobacco

(Adicto al tabaco)

Mi like mi coffee very importante

(Me gusta mucho mi café, muy importante)

No time to talk e scusi

(No tengo tiempo para hablar)

My days are very busy

(Tengo días muy ocupados)

And I just own this little ristorante

(Y solo soy dueño de este pequeño restaurante)

-

Life may give you lemons

(La vida puede darte limones)

When dancing with the demons

(Cuando bailas con demonios)

No stresso, no stresso

(Sin estrés, sin estrés)

When dancing with the demons

(Cuando bailas con los demonios)

No need to be depresso

(No hay necesidad de estar deprimido)

-

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

(Mi amor, mi amor)

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

(Espresso macchiato, macchiato, macchiato)

Por favore, por favore

(Por favor, por favor)

Espresso macchiato, espresso macchiato

-

Mi like to fly privati

(Me gusta volar en privado)

With 24 carati

(Con 24 quilates)

Also mi casa very grandioso

(Mi casa también es muy grande)

Mi money numeroso

(Tengo mucho dinero)

I work around the clocko

(Trabajo las 24 horas del día)

That's why I'm sweating like a mafioso

(Por eso sudo como un mafioso)

-

Life is like spaghetti

(La vida es como los espaguetis)

It's hard until you make it

(Es dura hasta que lo logras)

No stresso, no stresso, it's gonna be espresso

(Sin estrés, sin estrés, será un espresso)