Los participantes del Benidorm Fest 2026, en directo: conoce a los candidatos, cuándo presentarán sus canciones y más
El Benidorm Fest arranca con el anuncio de los candidatos que participarán en esta quinta edición. La organización del certamen ha convocado una rueda de prensa este jueves para dar a conocer la lista de participantes que se unan a la cita convocada en febrero de 2026 en la localidad alicantina. 👉 Síguela en directo y descubre quiénes son los nombres que buscan alzarse con el micrófono de bronce.
¿Qué artistas han enviado canción y quiénes han dicho 'no' al festival?
Qué pasará con el Benidorm Fest si España abandona Eurovisión
Sergio Jaén, al mando de la dirección artística del festival
Se trata de uno de los grandes nombres de esta edición. Sergio Jaén será quien asuma la dirección artística del Benidorm Fest 2026.
El director artístico cuenta con una gran trayectoria, habiendo creado las puestas en escena de Irlanda en 2024 (6º puesto) o la actuación de JJ y su Wasted Love con la que Austria ganó el festival. Además, pilotó una de las actuaciones del descanso del Festival de Eurovisión Junior en Madrid.
De la 'Mami' a la 'Diva': las ganadoras del Benidorm Fest
Desde la primera edición del Benidorm Fest, hemos presenciado un largo listado de candidaturas donde ha primado la diversidad. En lo que respecta a las ganadoras, todo comenzó en 2022 con Chanel cuando arrasó con su espectacular SloMo.
Al año siguiente, España apostó por un tema que se acerca más al folclore:Eaea de Blanca Paloma. Nebulossa nos sorprendió a todos con su himnoZorra y Melody se llevó el micrófono de bronce con Esa Diva.
¿Cuándo se decide si Israel participa o no en el festival?
Los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión votarán en noviembre si Israel acudirá al certamen o no. Un acuerdo que, en principio, bastaría con mayoría simple para determinar si Tel Aviv acudirá a Viena este año.
¿España participará en Eurovisión este año?
Es una de las grandes cuestiones de esta edición. En un principio, la participación de España en Eurovisión vendrá determinada según la participación de Israel este año. Una postura que comparte con Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.
El ente público expresó el pasado mes de septiembre que España se retirará del Festival si el país hebreo forma parte del certamen.
Todo dependerá de la próxima votación de los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión que determinará si Israel acudirá a Viena o no.
¿Cuándo conoceremos las canciones del Benidorm Fest 2026?
Salvo futuros cambios de planes, está previsto que descubramos las canciones el próximo 18 de diciembre. Una fecha que avanzó César Vallejo, jefe de la delegación española en el festival durante el congreso de OGAE Spain.
¿Cuántos candidatos participarán en esta edición?
A falta de conocer los nombres de los candidatos, el ente público avanzó que el festival lo conformaran un total de 16 candidatos. Una cifra que será ampliable a 20 "en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical".
¿Cuándo se celebrará Benidorm Fest?
El festival alicantino tendrá lugar Palau d’Esports l’Illa los días 10 y 12 (las dos primeras semifinales) y 14 de febrero la gran final. Un año en el que el Benidorm Fest acogerá su quinta edición.
Benidorm Fest 2026 presenta a sus candidatos
