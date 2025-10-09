Los participantes del Benidorm Fest 2026, en directo: conoce a los candidatos, cuándo presentarán sus canciones y más

Sergio Jaén, al mando de la dirección artística del festival

Se trata de uno de los grandes nombres de esta edición. Sergio Jaén será quien asuma la dirección artística del Benidorm Fest 2026.

El director artístico cuenta con una gran trayectoria, habiendo creado las puestas en escena de Irlanda en 2024 (6º puesto) o la actuación de JJ y su Wasted Love con la que Austria ganó el festival. Además, pilotó una de las actuaciones del descanso del Festival de Eurovisión Junior en Madrid.