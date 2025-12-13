Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España en Eurovisión Junior 2025 que ama los musicales

Eurovisión Junior 2025 se celebra el sábado 13 de diciembre y nuestro representante ya está más que listo para hacerse con el trofeo de cristal. Gonzalo Pinillos, nacido en Madrid y con 14 años de edad, deslumbrará al mundo con su voz en Tiflis, Georgia.

El madrileño ya probó suerte en el casting de 2024, pero no fue seleccionado. Sin embargo, este año Gonzalo brilló por encima de los 270 candidatos del casting online y fue seleccionado en la prueba presencial gracias a su versión de Defying Gravity, de Wicked.

La canción que cantará se llamará Érase una vez (Once Upon a Time), la cual tiene una temática de libros, aventura y fantasía. Aunque, tras ser anunciado, Gonzalo ya lo tenía claro: "Me gustaría que fuese una balada con un mensaje bonito para transmitir y si pudiese tocar el piano en alguna parte, sería genial".

Su trayectoria musical

Formado en interpretación, canto, expresión corporal y técnica audiovisual por la escuela de interpretación Mario Bolaños, ha participado en grandes proyectos musicales, ganando tablas sobre el escenario.

Su mayor papel fue como protagonista en Los Chicos del Coro, encarnando a Pierre Morhange en 2024 y 2025, pero también participó previamente en el musical School of Rock en 2023 y en Billy Elliot en 2024.

A partir de noviembre, empezó a formar parte también del elenco de Oliver Twist, justo un mes antes de su debut en el XXIII Festival de la Canción de Eurovisión Junior.

Gonzalo, que ya desde los seis años empezó a aprender a tocar el piano y estudiar lenguaje musical, ha compartido en entrevistas que gracias a toda su experiencia no tiene "los nervios como si fuese la primera vez" que se sube a un escenario, por lo que desde luego le veremos derrochar talento con mucha seguridad.

Sus artistas favoritos

Por más que les cueste decidirse, todos los artistas tienen sus favoritos, y nuestro representante de Eurovisión lo tiene claro. Evidentemente, por su trayectoria dentro de los musicales, este es uno de sus géneros favoritos, pero también es un gran fan de artistas pop como Olivia Rodrigo, Ariana Grande o Brunos Mars. Aunque no solo se queda en el ámbito internacional, sino que ha declarado ser un gran fan de Aitana, David Bisbal o Sebastián Yatra.

El mensaje que quería transmitir

Las últimas propuestas de España para Eurovisión Junior con Sandra Valero y Chloe DelaRosa como representantes tenían un mensaje muy potente y Gonzalo Pinillos no quería quedarse atrás.

Al igual que en el tema Defying Gravity, el joven artista quería que la temática de su canción tratara sobre "ser quien eres sin dejar que los demás te juzguen" y, aunque "suena muy cliché", sobre "perseguir tus sueños". Su sueño siempre ha sido representar a España en el festival y al final lo ha conseguido.

Su reacción al ser seleccionado

Si algo hemos podido conocer de Gonzalo a través de la rueda de prensa de presentación y las entrevistas que le han hecho es su espontaneidad y jovialidad. Esto mismo pudimos ya intuirlo en su reacción al enterarse de que había sido seleccionado como representante para Eurovisión Junior 2025 mientras estaba jugando con globos de agua de vacaciones en Huelva.

Así suena 'Érase una vez... (Once upon a time)'

Con un estilo de pop musical, Gonzalo Pinillos se presenta a Eurovisión Junior con este tema compuesto junto a David Parejo, Luis Ramiro y Alejandro Martínez, quienes se han encargado de las dos anteriores candidaturas de España en Eurovisión Junior. Una canción con el que muestra su destreza vocal y un mensaje con el que fomenta la lectura y la imaginación.

El artista no solo canta en español, pero tiene partes en inglés y francés para acercarse más al público internacional.

La puesta en escena

Por las imágenes que se han visto hasta el momento, sabemos que incluye una plataforma móvil con forma de estantería circular sobre escenario y un decorado estático formado por libros apilados en escalera en los que podemos leer títulos como Alicia en el país de las maravillas o Las aventuras de Pinocho en diferentes idiomas.

Además, Gonzalo Pinillos lleva una camisa conun mapamundi dibujado en ella, haciendo referencias a esos lugares mágicos y llenos de aventura de las clásicas historias. Ambas elecciones son una referencia directa a la temática de la canción, al igual que las imágenes proyectadas, relacionadas con los libros, la exploración y la fantasía.

Por otra parte, podremos ver a nuestro representante bailando y tocando el piano, pues esto último era algo que ya había confesado que quería hacer durante las ruedas de prensa.