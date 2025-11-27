RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación para abordar varias cuestiones en relación con la cadena, entre ellas la participación de España en el Festival de Eurovisión.

Ante las numerosas peticiones de boicot por parte de la audiencia y varios grupos políticos españoles, el presidente de RTVE ha confirmado que su postura va a seguir siendo la misma. “Mantenemos la misma posición desde hace meses, y es que la presencia de Israel es insostenible", ha declarado.

Además, ha querido hacer hincapié en que se está hablando "de un genocidio en Gaza, y de que Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no son un concurso".

López también ha puesto el foco de atención en el incumplimiento de las normas del concurso por parte de Israel y la hipocresía de la organización. "Israel ha incumplido normas y no ha sido sancionada en al menos los dos últimos años. Cualquier otro país que hubiera llevado esta utilización hubiera sido sancionado", ha apuntado.

Medidas insuficientes

Durante la comparecencia, también ha querido señalar que las propuestas aportadas por la UER para mejorar el sistema de televoto "no son medidas suficientes ni garantizan que la injerencia de gobiernos no se vuelva a producir".

"Sabemos que, si Rusia y Bielorrusia volvieran al festival, harían un uso similar de Eurovisión al igual que Israel. Eurovisión es más que un concurso", ha declarado López con rotundidad.

¿La decisión final?

Por todos estos motivos, el presidente de RTVE presentará esta decisión en la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que tendrá lugar el mes de diciembre. Por lo tanto, si Israel participase en Eurovisión, probablemente España anunciaría su abandono del concurso, al igual que otros países que también adoptarán esta postura.

Será entonces en esta reunión cuando sabremos la decisión final que toma la UER sobre si Israel participará o no en Eurovisión.