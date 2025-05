Los tres años de parón en la carrera de Melody: ¿qué pasó para que dejase la música?

Lleva 25 años en el mundo de la música y está viviendo uno de los momentos más especiales. Pero un cuarto de siglo en los escenarios es mucho tiempo y en su carrera ha habido de todo, desde el boom que supuso El baile del gorila cuando solo tenía 10 años y llegó a ser el número uno en las listas de 15 países, hasta importantes crisis profesionales en las que, aunque nunca decidió dejarlo del todo, sí que se retiró para replanteárselo de nuevo.

“En la vida no todo es espectacular, ni son momentos como este que estoy viviendo. Yo siempre he sido muy luchadora y muy guerrera, pero sí que es verdad que hay veces que las energías te faltan. Me ha tocado trabajar con gente que no ha sido la correcta y que, en vez de traerme alegría, me ha traído problemas”, confesaba la de Dos Hermanas sobre el parón que hizo entre 2005 y 2008, cuando solo tenía 18 años y era el momento de mostrarle a sus fans su evolución hacia la madurez artística.

“También he tenido paciencia y una familia que me ha aconsejado muy bien. Quizá por eso nunca he tenido el pensamiento de dedicarme a otra cosa, aunque hay veces que luchar tanto para que esto llegue es agotador. Es una lucha que tenemos todos, ojo, no soy yo la única, cada uno con lo suyo tiene que esforzarse, prepararse y trabajar, y el tiempo es sabio y lo va poniendo todo en su sitio”, confirmaba así de rotunda que nunca ha pensado en dedicarse a otra cosa, aunque sí ha probado nuevas facetas artísticas.

Cambiar laa música por el cine

Uno de los silencios más llamativos de la diva sevillana fue el que mantuvo entre 2015 y 2018, después de su participación en la tercera edición de Tu cara me suena, donde quedó en segundo lugar, y el lanzamiento de un nuevo proyecto junto a su hermano Eleazar. Juntos formaron el dúo Melek 2 y en junio de 2015 lanzaron su primer y único sencillo Tú lo sabes, con versión en inglés Do You Know.

Desde ese momento y hasta junio de 2018, Melody no sacó música propia, y cambió el micrófono y las partituras por las cámaras y los guiones. Debutó en el cine haciendo de hermana de Dani Rovira en la película Ahora o nunca, mostró su vis cómica dando vida a algunos personajes en La hora de José Mota y volvió a la serie en la que salió cuando solo tenía 12 años, Cuéntame como pasó. Fueron dos episodios en los que interpretó a Estrella, una chica de Marinaleda que participaba en las famosas protestas de los jornaleros de este población sevillana y se cruzó en el camino de Carlos Alcántara.

Pero, sin duda, el papel que más repercusión tuvo en la carrera de la sevillana fue el de Carmen Sevilla en la serie Arde Madrid, dirigida por Paco León y Anna R. Costa. Fue en la fiesta de su estreno, celebrada en la sala Florida Park de Madrid en noviembre de 2018, donde Melody hizo gala de su desparpajo y de su carácter rumbero cuando se subió al escenario a cantar y protagonizó su famoso molinillo, es decir, cogió su melena en una coleta alta y empezó a agitarla con energía. Ese meme dio la vuelta al mundo y trajo a Melody de vuelta.

"Estoy muy contenta porque a mí siempre me ha gustado mucho el mundo del cine, lo que pasa es que es muy difícil compaginar en cuerpo y alma la música y el cine. Intento seleccionar los papeles que quiero hacer, no es como en la música que me dedico a ello al 100%", sentenciaba sobre su experiencia en la interpretación, dejando claro que su mundo era la música y a ello quería volver.

El retorno a la música

Y volvió, pero sin depender de ninguna gran discográfica y autofinánciandose y produciéndose ella misma bajo el sello Rumbera Records. “Es algo que nosotros aceptamos y dijimos ‘llega un momento en la vida en el que uno tiene que coger el timón’. Entonces, me puse manos a la obra, monté mi propia compañía y dije ‘aquí, o nos ponemos en marcha o se pierde todo el trabajo que hemos hecho’. Y no podía ser, la gente tiene que seguir escuchando mi música, seguir conociéndome, porque tanto en aquel momento como ahora queda mucho por conocer de mí como artista, pero en ese entonces más aún”, contó en El Independiente. “Yo me financio todo, hasta los videoclips. Merece la pena, tiene que hacerse así. Si tú no te quieres, si tú no apuestas por ti, ¿por quién vas a apostar?, aseguraba en esa entrevista.

El 29 de junio de 2018 la artista rompió su silencio musical con el sencillo Parapapá, que grabó en Miami y con el que en las primeras semanas consiguió más de dos millones de reproducciones y más de un millón de visualizaciones de su videoclip en YouTube.

Parapapá se anunció como el primer single del nuevo disco que saldría a finales de 2018 o principios de 2019. Lo cierto es que ese disco nunca salió, aunque continuó lanzando sencillos: Rúmbame, en 2019; Las Cosas del Amor, en 2020; Sin Ley, en 2021; Sobe son, en 2022; y Mujer Loba, en 2023, que llegó en una semana al millón de visualizaciones en YouTube.

El 12 de noviembre de 2024 se anunció a Melody con Esa Diva como una de los 16 artistas elegidas para participar en el Benidorm Fest. El resto ya es historia de la música española y el desenlace lo conoceremos este 17 de mayo.